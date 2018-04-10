Ömerli'de 8 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde 8 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Nisan'da 19.45 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömerli ilçesinde icra edilen kontrol ve arama faaliyetinde yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen toplam 8 bin 300 paket kaçak sigara yakalanmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN