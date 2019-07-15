Ömerli'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Mardin'in Ömerli ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Camisinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programda şehitler için mevlit okutuldu.

Duaların okunduğu programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi yananların ve şehit düşenlerin unutulmayacağını belirtti.

"Büyük bir maneviyat içinde bu noktada bir araya gelmek önemli." diyen Taşçı, daima demokrasinin yanında olduklarını ifade etti.

Taşçı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

Kaynak: AA