Ömerli Belediyesinden yardıma muhtaç ailelere yardım Ömerli Belediyesinden yardıma muhtaç ailelere yardım yapıldı.

Ömerli Belediyesinden yardıma muhtaç ailelere yardım yapıldı.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zarar gören esnafı bir araya getirerek onlardan gıda ürünleri satın aldıklarını, hazırladıkları 3 bin 850 gıda kolisini yardıma muhtaç ailelere dağıttıklarını söyledi.

Ömerli Belediyesi olarak halkın ve esnafın yanında olmayı görev ve sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Altındağ, "Esnafımızla bir araya gelerek kendilerinden satın aldığımız gıdaları koli haline getirdik. 3 bin 850 gıda kolisini belediye araçlarıyla çalışanlarımız tarafından yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırdık. Esnafımızdan gıda alımı yaparak yüzünü bir nebze güldürürken, yardıma muhtaç vatandaşımıza da destek olduk. Belediye olarak esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetindeyiz." dedi.

Kaynak: AA