"Ömer ve Sehic'in gitmesi bizim için kayıp oldu"
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"Ömer ve Sehic'in gitmesi bizim için kayıp oldu"

B.B. Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

14.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:11

B.B. Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yeni sezon ve transfer planlaması hakkında açıklama yaptı. Birçok mevkiye oyuncu ihtiyacı olduğunu belirten Mehmet Özdilek, "Bununla ilgili netleşen bir oyuncumuz oldu o da, Arturo Mina. Bunun dışında Juju ve Obertan ile tekrardan anlaştık" dedi.

"BİRÇOK BÖLGEYE OYUNCU İHTİYACIMIZ VAR"

Görüştükleri birçok oyuncu olduğunu kaydeden Özdilek, "2020-2021 sezonu için bir haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Şampiyonluktan sonra aramızdan ayrılan futbolcularımız oldu. Birçok bölgeye oyuncu ihtiyacımız var. Bununla ilgili netleşen bir oyuncumuz oldu o da Arturo Mina. Bunun dışında Juju ve Obertan ile tekrardan anlaştık. Başkanımız ve yönetim kurulunun görüştüğü birçok oyuncu var ama netleşen bir şey yok. Çok kısa bir süre sonra lig başlayacak bunun için oyuncuları acilen kadromuza katmamız gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"YAPACAĞIMIZ TRANSFERLERİN TAKIMA DAHİL OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Çok yoğun bir maç trafiği olacağını da söyleyen Özdilek, "Bu sene diğer senelerden çok daha farklı olacak. İlk defa 21 takımla oynanacak ve 40 haftalık bir periyot olacak. Çok yoğun bir maç trafiği olacak kolay değil. Takım organizasyonunu doğru yapmamız gerekiyor. Yapacağımız transferlerin takıma dahil olması çok önemli. Baktığımız zaman Mina dışında aramıza katılan bir oyuncu yok. Buda kolay bir durum değil. Şu an 12 oyuncuyla çalışıyoruz eksiklerimiz var" diye konuştu.

"OYUNCULARI BURAYA GETİRMEK EKONOMİK ANLAMDA KOLAY DEĞİL"

Oyuncuları getirmenin ekonomik zorlukları olduğunu ifade eden Özdilek, "Taraftarların sakin kalmasını istiyorum. Şampiyonluktan sonraki süreç çok kısa bir süreç. Oyuncuları buraya getirmek ekonomik anlamda da kolay değil. Lige de baktığımızda takımların hepsi birbirinden futbolcu alıyor. Bizim de oyuncu havuzumuz var. Sabırla transferlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Kulübünde buna yönelik ekonomik planlaması var. Yabancı kuralı bir sene ertelendi. Buna yönelik bizimde kadromuza katmak istediğimiz yabancı oyuncular var" şeklinde konuştu.

"İKİ OYUNCUDA BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Ömer Şişmanoğlu ve Sehic'in kalması için fedakarlık yaptıklarını vurgulayan Özdilek, "Sehic de takıma veda etti. Sehic çok önemli ve karakterli bir oyuncu. Geçen sene birçok teklif almasına rağmen burada takımda kaldı. Sehic'in ayrılması önemli bir kayıp bizim için. Kalması için de çok büyük fedakarlık yaptık. Sonuç olarak bir tercih yaptı ona saygı duyuyorum. Ömer Şişmanoğlu da dün veda etti. İki oyuncuda bizim için çok değerliydi. Şampiyonlukta önemli etkileri var. Diğer oyunculara da haksızlık yapmamak lazım bir takımın başarısıydı. Ömer'in kalmasını da istedim. Ona da söyledim ama transfer sürecinde oyuncuların tercihleri oluyor. Son haftalarda performansı ve attığı gollerle takımı önemli yerlere taşıdı" ifadelerini kullandı.

Transfer süreçlerinin her zaman zor olduğunu belirten Özdilek, "Transfer süreçleri bütün takımlar için sancılı geçer. Kulüpler oyuncuyla anlaşır. Oyuncuda tamam der sonra bakarsınız olmaz. Bu süreç zor süreçtir. Lige çıkan 3 takımdan biriyiz dolayısıyla gelecek oyuncularla hemen çalışmaya başlamamız lazım. Oyuncuların takım arkadaşlarını ve şehri tanıması gerekiyor. Adaptasyon sürecinin uzaması zaman zaman sıkıntılar yaratabiliyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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