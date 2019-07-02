Ömer ustanın televizyon tamiriyle geçen ömrü

Siirt'te yaşayan 55 yaşındaki Ömer Gül, 15 metrekarelik dükkanında 6 çocuğunu televizyon tamirinden kazandığı kazançla büyüttü.

İzmir'de elektronik meslek kursunda işi öğrenen Gül, 40 yıldır 15 metrekarelik dükkanında televizyon tamiri yaparak geçimini sağlıyor.

6 çocuğunu televizyon tamirinden sağladığı kazançla büyüten Gül, 4 çocuğuna mesleğini öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır bu mesleği yaptığını, televizyon çıkmadan önce radyo, teyp, gramofon, kap gibi aletleri tamir ettiğini söyledi.

Mesleği elektronik aletleri boza boza öğrendiğini belirten Gül, "Siyah beyazdan renkli televizyona geçince bambaşka bir dünya gördük. Siyah beyazın zevki başkaydı. Eski hayat çok daha güzeldi." dedi.

Mesleğinde nice zorluklar çektiğini, ama şimdi çok mutlu ve huzurlu olduğunu anlatan Gül, 6 çocuğunu bu meslekten kazandığıyla büyüttüğünü dile getirdi.

Mesleğinin doktorunu olduğunu kaydeden Gül, şöyle konuştu:

"Bu meslek ne doyuran ne de aç bırakan bir meslektir. 20 ile 150 lira arasında tamir ücreti alıyorum. Çalışmaktan zevk alıyorum, çalışmadığım zaman sıkılıyorum. Oğlunun yeni ben de eski televizyonları tamir ediyorum. Teknoloji çok hızlı ilerliyor."

Kaynak: AA