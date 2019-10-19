Ömer Türkçakal Bulvarı Sahili'nde kentsel donatılar yenilendi

19.10.2019 11:45

Kocaeli'nin sahillerini vatandaşların hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahil parklarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da ihmal etmiyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı İzmit Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan ve vatandaşların aileleri ile sıklıkla denize nazır piknik yaptıkları sahil yolunda çalışma başlattı. Yürüyüş Yolunun da bulunduğu sahilde kentsel donatı elemanları yenilenirken bazı kentsel donatı elemanlarının da onarım ve bakımını gerçekleştirildi.

22 PİKNİK MASASI YENİLENDİ

Sahil parklarının yenileme ve onarım çalışmalarını düzenli bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Ömer Türkçakal Bulvarı'nın sahil şeridinde bulunan parkın kentsel donatı elemanlarında yenileme, onarım ve bakım çalışması yaptı. Çalışmalar doğrultusunda sahil parkının eskiyen ve tahrip olmuş 22 piknik masası, kaldırılıp yeni piknik masaları ile değiştirildi.

VERNİK VE BOYAMA YAPILDI

Yenileme çalışmalarının yanı sıra sahil parkında bulunan kamelya ve piknik masalarının, eksik ve kırılan kısımları onarıldı. Verniği ve boyası sökülen kentsel donatı elemanlarının, vernik ve boyamaları yapılarak bakımı yapıldı. Park Bahçeler ekipleri ayrıca sahil parkının duvarlarında yazı yazılan yerlerin de boyamasını gerçekleştirdi.

SAHİL PARKI TEMİZLİĞİ İL GENELİNDE YAPILIYOR

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil parkları, Kocaeli'nin birçok ilçesinde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz bir çevrede gezip gönüllerince vakit geçirebilmesi için il genelindeki tüm sahil parklarında temizlik çalışmalarını aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmaları yıl boyunca sürüyor.

Kaynak: Bültenler