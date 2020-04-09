Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı (2)
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Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı (2)

TELEVİZYONDAN GÖRDÜKumbarasında yaz aylarında okumak amacıyla kitap almak için biriktirdiği harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyondan görüp çok etkilendiğini söyledi.

09.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:08
Ömer Tayyip, kitap almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı (2)

TELEVİZYONDAN GÖRDÜ

Kumbarasında yaz aylarında okumak amacıyla kitap almak için biriktirdiği harçlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Ömer Tayyip Arslan, kampanyayı televizyondan görüp çok etkilendiğini söyledi. Bu nedenle kendisinin de yardım yapmak istediğini ve aklına kumbarasında biriktirdiği harçlıklarının geldiğini söyleyen Ömer Tayyip Arslan, "Bazı kişiler yapmış, ben de yapmak istedim. Annemle babama söyledim. Kumbaramdaki 166 lira 30 kuruşu bağışladım" dedi.

Ömer Tayyip Arslan'ın bir otelde elektrikçi olarak çalışan babası Halil Arslan ise, "Tayyip televizyonda haberlerde kendi yaşıtlarının bağışlarını görmüş. Başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da isteğini duyunca, 'Baba ben de yatırmak istiyorum' dedi. Kumbarasındaki parasını saydık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için kendisi adına ben götürüp Vakıfbank'ta kampanya hesabına yatırdım" dedi.VALİ KARALOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Ömer Tayyip Arslan'ın bağışından sosyal medya vasıtasıyla haberdar olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabında "Ömer Tayyip gözlerinden öpüyorum. Allah hayrını kabul etsin" paylaşımında bulundu.


Kaynak: DHA

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