Ömer Özdoğan, Memleket Partisi'nden istifa etti

Sivil Toplum camiasında tanınan ve yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren iş insanı Ömer Özdoğan; Muharrrem İnce'nin kurduğu ve genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'ndeki Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi üyeliği görevlerinden istifa ettiğini bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

"MEMLEKET PARTİSİ MİKRO BİR CHP OLMAKTAN ÖTEYE GİDEMİYOR"

Özdoğan yaptığı açıklamada; "Türk siyasal yaşamına yeni bir soluk ve vizyon kazandıracağına inandığım Sn. Muharrem İnce'nin başlattığı harekete iştirak ederek Memleket Partisi kurucusu ve parti meclisi üyeliği görevlerinde bulundum. Gelinen noktada; tüm iyi niyet, yapıcı tavır ve çabalara rağmen mikro bir CHP olmaktan öteye gitmesi mümkün görünmeyen Memleket Partisi'nden ve tüm görevlerimden istifa ediyorum. Sn. Genel Başkan ve tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." görüşlerine yer verdi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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