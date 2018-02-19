Ömer Onan: "Letonya Karşılaşması Kilit Bir Maç Olacak"
TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak Letonya maçının önemine değindi.
TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak Letonya maçının önemine değindi.
Onan, A Milli Takım'ın gruba iyi başladığını anlatarak şunları kaydetti:
"Grupta ilk 3 takımın puanları bir sonraki tura taşınacak. Ukrayna'yı deplasmanda yendik. Haziranda da içeride yenmek istiyoruz. Letonya'yı sahamızda yendik. İsveç deplasmanında kaybetmememiz lazım. Sonrasında da Letonya deplasmanı var. Letonya'yı yenersek 4 galibiyeti taşıma imkanımız olabilir. Ondan sonra İspanya, Slovenya ve Karadağ'ın grubu ile birleşebiliriz. Bu gruptan ne kadar galibiyet götürürsek Dünya Kupası'na gitmek için o kadar önemli. İsveç maçından sonraki Letonya karşılaşması Dünya Kupası'na gitme yolunda kilit bir maç olacak."