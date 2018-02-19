Ömer Onan: "Letonya Karşılaşması Kilit Bir Maç Olacak"

TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak Letonya maçının önemine değindi.

Onan, A Milli Takım'ın gruba iyi başladığını anlatarak şunları kaydetti:

"Grupta ilk 3 takımın puanları bir sonraki tura taşınacak. Ukrayna'yı deplasmanda yendik. Haziranda da içeride yenmek istiyoruz. Letonya'yı sahamızda yendik. İsveç deplasmanında kaybetmememiz lazım. Sonrasında da Letonya deplasmanı var. Letonya'yı yenersek 4 galibiyeti taşıma imkanımız olabilir. Ondan sonra İspanya, Slovenya ve Karadağ'ın grubu ile birleşebiliriz. Bu gruptan ne kadar galibiyet götürürsek Dünya Kupası'na gitmek için o kadar önemli. İsveç maçından sonraki Letonya karşılaşması Dünya Kupası'na gitme yolunda kilit bir maç olacak."