MHP Antalya Korkuteli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer Niyazi İşlek Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Antalya Korkuteli İlçesi Belediye Başkan adayı belirlendi. Antalya Korkuteli İlçesi Belediye Başkan adayı Ömer Niyazi İşlek kimdir?

ÖMER NİYAZİ İŞLEK KİMDİR?

Belediye başkan adayı, 1976 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından vatani görevini Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Özel Hizmetlerde tamamladı. Lise yıllarında Ülkü Ocakları ile siyasete katıldı.

MEDENİYET VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Araştırma ve danışmanlık faaliyetleri, siyasi danışmanlık, seçmen davranışları ve siyasi strateji üzerine çalışmalar yaptı. Tuürkiye genelinde Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası ve Sanayi Odası seçimleri gibi kampanyaları yürüttü. Birçok belediye başkanı, milletvekili ve bürokrata danışmanlık yaptı. 2012 yılında kurulan MEKAM (Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi) kurucu yönetim kurulu üyesi ve halen siyaset ve halkla ilişkiler bölüm başkanlığını sürdürüyor. Ömer İşlek, evli ve 3 çocuk babasıdır.