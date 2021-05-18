Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri pandemide çok amaçlı kullanım imkânı sağlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri pandemide çok amaçlı kullanım imkânı sağlıyor

Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri pandemide çok amaçlı kullanım imkânı sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri, pandemi döneminde cuma ve bayram namazlarında vatandaşların açık havada ve tedbirlere uyumlu bir şekilde ibadet yapmalarına imkan sağlıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri, pandemi döneminde cuma ve bayram namazlarında vatandaşların açık havada ve tedbirlere uyumlu bir şekilde ibadet yapmalarına imkan sağlıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan da cuma ve bayram namazlarını ilçe halkıyla birlikte pazar yerinde açık havada kılarken, "Burası 11 bin 800m2'lik alanda ücretsiz otopark, pazar yeri ve cuma ile bayram günleri ibadet yapılması açısından önemli bir kullanım alanı sağlıyor" dedi.

Üstü kapalı olan pazar yeri bünyesinde normal zamanda salı günleri ilçe pazarı kurulurken, alan diğer günlerde ise otopark olarak faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda Karacabey'in geleneksel tarım fuarı da yine bu alanda gerçekleştirilirken, pazar yeri uzun yıllardır hem konum hemde yapısı itibariyle, onbinlerce insanı çeşitli maksatlarla bir araya getirmekteydi. - BURSA

Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri pandemide çok amaçlı kullanım imkânı sağlıyor
Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri pandemide çok amaçlı kullanım imkânı sağlıyor
Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri pandemide çok amaçlı kullanım imkânı sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! 18 yıldır gözü gibi baktığı kuşu ölünce bakın ne yaptı
Son dakika haberleri! 18 yıldır gözü gibi baktığı kuşu ölünce bakın ne yaptı
Bursa'da 18 yıldır gözü gibi baktığı kuşu ölünce bakın ne yaptı
Bursa'da 18 yıldır gözü gibi baktığı kuşu ölünce bakın ne yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Ceyda Düvenci Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri pandemide çok amaçlı kullanım imkânı sağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 14:30:46. #1.15#

title