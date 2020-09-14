Ömer Lütfü AVŞAR kimdir? Ömer Lütfü AVŞAR kaç yaşında, nereli? Ömer Lütfü AVŞAR hayatı ve biyografisi!

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ÖMER LÜTFÜ AVŞAR KİMDİR?

Hatay/Belenli olup, 1966 yılı Kırıkkale doğumludur, ilk ve orta öğrenimini Kırıkkale'de tamamlamıştır.

1983 yılında kayıt olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olduktan sonra askerlik vazifesini takiben, Ankara Barosu'nda stajını tamamlamıştır, kazanmış olduğuhakimlik sınavı sonrası memuriyet atamasından istifa edip, Ankara Barosu'na bağlı serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 30 Ağustos 1992 tarihinden itibaren kurucusu olduğu Avşar Hukuk Bürosu'nda diğer meslektaşlarıyla birlikte çalışmakta ve yine kurucusu olduğu Avşar Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Avukatlık mesleğinde Yüce Divan dahil, Adli ve İdari Yargının her derecesinde ve Tahkim süreçlerinde görev yapmış, dönemsel olarak başta enerji sektörü olmak üzere bazı kamu kurumlarının da hukuk danışmanlığını ve vekilliğini ifa etmiştir.

Türk Demokrasi Vakfı genel başkanlığı ile çeşitli vakıf ve derneklerde yönetim kurulu, mütevelli heyet üyeliği ve başkanlığı, Enstitü Dergisi imtiyaz sahipliği yapmış olup halen Hukuk Akademisi Derneği yönetim kurulu başkanıdır.

Çeşitli dergi ve ortak yazım kitaplarda makale ve yazıları yayımlanmıştır.

Evli ve iki evlat babasıdır.