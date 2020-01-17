Ömer Koç koleksiyonundaki 500 yıllık çini maşrapa çalındı!

17.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:50

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç'un evinden 500 yıllık İznik çinisi maşrapa çalındı. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kıymet Takdir Komisyonu esere 5 bin lira değer biçti. Ömer M. Koç'tan tahsil edilen bedelin ardından da, eserin çalındığı bilgisi koleksiyonerler ve antikacılara uyarı olması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden duyuruldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M.Koç'un koleksiyonu içerisinde yer alan Osmanlı dönemine ait (1495 - 1525) İznik çinisi olan maşrapa çalındı. Olay ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kayıtlı koleksiyoneri olan Koç'un, eserin çalındığını müzeye bildirmesiyle ortaya çıktı.

Elindeki eserler müzenin koleksiyoner defterine kayıtlı olan Ömer M. Koç, işleyiş gereği çalınma, kaybolma veya kırılma gibi durumlarda müzeye bildirimde bulunmak zorunda. Her yıl uzmanlarca da denetlenen koleksiyonla ilgili yaşanan olayda da, Ömer M. Koç, 23 Temmuz 2019 tarihinde koleksiyonuna kayıtlı, Osmanlı dönemine ait (1495 - 1525) İznik yapımı çininin evinde yaşanan bir hırsızlık olayı sonucu çalındığını polis tutanağı ile birlikte müzeye bildirdi.

KOMİSYONDA 5 BİN TL DEĞER BİÇİLDİ

İstanbul Arkeoloji Müzesi de hazırladığı tutanağın ardından 3 kişiden oluşan 'Kıymet Takdir Komisyonu' kurdu. Komisyonda ise esere 5 bin lira değer biçildi. Bu bedel de Ömer M. Koç'tan tahsil edildi. Fiyatın neden bu kadar ucuz olduğuna ise bakanlık yetkililerince eserin ne kadar eşsiz olduğuna ve müzelerde benzer eserlerden var olup olmadığına bakılarak karar verildiği kaydedildi.

ANTİKACILAR DA UYARILDI

Öte yandan İstanbul Arkeoloji Müzesi de bu durumu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bildirdi. Bildirimde de eserin çalıntı olduğuna dikkat çekilerek, çini maşrapanın fotoğrafı ve bilgileri ile birlikte resmi internet sitesinden duyurdu. Bu noktada da bakanlık yetkilileri tarafından antikacılar uyarıldı.

İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU

Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'ndeki çalınan veya kaybolan eserler bölümden duyurulan eser için de "Mavi – Beyaz iznik seramiklerindendir. Seffaf sıraltı, boyun bölümünde iki sıra sülüs yazı, gövdede ise zencerek bordürleri ile sınırlandırılmış yüzey bitkisel kompozisyonlarla bezenmiştir" ifadeleri kullanıldı.