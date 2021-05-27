Ömer Kalyoncu kimdir? KKTC eski Başbakanı Ömer Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Ömer Kalyoncu hayatı ve biyografisi!
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Ömer Kalyoncu kimdir? KKTC eski Başbakanı Ömer Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Ömer Kalyoncu hayatı ve biyografisi!

Ömer Kalyoncu kimdir? KKTC eski Başbakanı Ömer Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Ömer Kalyoncu hayatı ve biyografisi!
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Yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam eden isimlerden olan KKTC eski Başbakanı Ömer Kalyoncu kimdir?

Ömer Kalyoncu kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konuların arasında yer alıyor.

ÖMER KALYONCU KİMDİR?

Ömer Soyer Kalyoncu, 1950 yılında Girne'de dünyaya geldi. Kıbrıs Türkü siyasetçi, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne milletvekili ve eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski başbakanıdır. 1950 yılında Girne'de doğdu. Üniversite Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde yaptı.

ÖMER SOYER KALYONCU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Yeni hükümeti Başbakanı Ömer Soyer Kalyoncu, 1950 yılında Girne'de doğdu. Üniversite Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde yaptı. Üniversite yıllarında öğrenci derneklerinde görev yaptı. Kıbrıs'a gelince Devrimci Gençlik Derneği'nde Yöneticilik ve Başkanlık yaptı.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler'den Girne Milletvekili seçildi. 6 Haziran 2005 tarihinde CTP-BG Parti Genel Sekreterliği'ne seçildi.

19 Nisan 2009 Erken Genel Seçimleri ve 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler'den yeniden Girne Milletvekili seçildi.

16 Nisan 2016'da ise Başbakanlık görevini Hüseyin Özgürgün'e devretti.

İngilizce bilen Kalyoncu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Ömer Kalyoncu kimdir? KKTC eski Başbakanı Ömer Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Ömer Kalyoncu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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