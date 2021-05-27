Ömer Kalyoncu kimdir? KKTC eski Başbakanı Ömer Kalyoncu kaç yaşında, nereli? Ömer Kalyoncu hayatı ve biyografisi!

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam eden isimlerden olan KKTC eski Başbakanı Ömer Kalyoncu kimdir?