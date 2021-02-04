Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesinde 2020'de 853 bin 208 hasta muayene edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesinde 2020'de 853 bin 208 hasta muayene edildi

04.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:45
Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesinde 2020'de 853 bin 208 hasta muayene edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2020 yılında 853 bin 208 hasta muayene edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2020 yılında 853 bin 208 hasta muayene edildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 2020 yılını değerlendirdi.

Başhekim Günaydın, hastanede 2019'da 530 olan yatak sayısının 570'e, yoğun bakım yatak sayısının 86'dan 118'e, poliklinik oda sayının da 92'den 96'ya çıktığı söyledi.

Hastanede 2020'yılında 120 uzman, 42 doktor, 32 Dr. Öğr. Üyesi, doçent ve 3 profesörün hizmet verdiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti:

"Poliklinik ve acil serviste toplam 853 bin 208 hasta muayene edildi. 29 bin 604 hastanın yatışı verildi. 14 bin 134 hasta ise ameliyat edildi. Pandemiye ayırdığımız hizmetlerin artmasından dolayı hasta sayımızda düşüş oldu. Acil ve yapılması gereken görevi yaptığımızı düşünüyoruz. Bir hayırsever tarafından yeni bir acil servis yaptırıldı, kendisine de teşekkür ediyorum. Yine hayırseverlerin yardımlarıyla hastanemize 3 ameliyathane, yoğun bakım servisi, 4 öğrenci amfisi yapıldı, modern cihazlar alındı. Bu sayede sevk edilen hasta sayımızı daha da aşağı çektik. Yeni hastane inşaatımız devam ediyor. Personel otoparkının bulunduğu yere sosyal tesis yaptık. İnşallah bu yıl, aşıların da gelmesiyle Kovid-19 salgınından arınmış bir yıl olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Barış Manço Didem Kınalı Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Mesut Özil Deniz Türüç Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesinde 2020'de 853 bin 208 hasta muayene edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:48:23. #1.16#
title