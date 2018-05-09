Ömer Halisdemir'in Şehit Olmadan 1 Hafta Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ömer Halisdemir'in Şehit Olmadan 1 Hafta Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

15 Temmuz gecesi yaptığı kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in şehit düşmeden 1 hafta önce çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen kahraman Ömer Halisdemir'in hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı.

ŞEHİT OLMADAN BİR HAFTA ÖNCE

Halisdemir'in yeğeni tarafından gönderilen görüntülerin yeğeni Kurtuluş Halisdemir'in Niğde'deki sünnet düğününde hain darbe girişiminden 1 hafta önce çekildiği belirtildi.

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