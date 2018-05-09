Ömer Halisdemir'in Şehit Olmadan 1 Hafta Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
15 Temmuz gecesi yaptığı kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in şehit düşmeden 1 hafta önce çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.
15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen kahraman Ömer Halisdemir'in hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı.
ŞEHİT OLMADAN BİR HAFTA ÖNCE
Halisdemir'in yeğeni tarafından gönderilen görüntülerin yeğeni Kurtuluş Halisdemir'in Niğde'deki sünnet düğününde hain darbe girişiminden 1 hafta önce çekildiği belirtildi.