Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Mahkemeler kimin doğru kimin yanlış olduğuna delillere bakarak karar verecek. İnşallah suçlu olan herkes gereken cezayı alacak." dedi.



Kavakcı, Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi vurarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davayı izlemek üzere Ankara Adliyesine geldi.



Duruşma öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kavakcı, katiller ve hainlerin yargılandığı davada şehit Ömer Halisdemir'in ailesine destek vermek üzere adliyeye geldiklerini söyledi.



"Ömer Halisdemir'in birçok isimsiz kahramanımızla beraber 15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli isimlerinden biri haline geldi." diyen Kavakcı, Halisdemir'in, hain Semih Terzi'nin başkanlığındaki ekibe karşı kahramanca mücadele ettiğini ve gözünü kırpmadan şehadete koştuğunu anımsattı.



Kavakcı, "Bizim için, bu güzel topraklar için hayatını feda eden bütün şehitlerimiz çok kıymetliler. Ama en son yaşadığımız, ikinci bir Kurtuluş Savaşımız diyebileceğimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde en temel hakkımız olan 80 milyon insanın ve onlara ümit bağlamış insanların hayat hakkına yapılmış bu darbe girişiminde ailelerimizin yanında olmak için AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak, milletvekillerimizle, sivil toplum örgütlerimizle davaları yakından takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



Bir gazetecinin "Sanıkların diğer davalarda da olduğu gibi inkar politikalarını izlemeleri ve hem de özellikle son duruşmada Halisdemir şehit edildiğinde vücudunun paramparça olduğu gibi aileleri incitecek sözler söylemeleri konusunda ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Kavakcı, "Kendi insanının üzerine tank sürecek kadar hain ve cani insanların 'Bunu ben yaptım. Çok üzgünüm.' demesini beklemiyorduk. Uluslararası hukuka göre sanıkların yalan söyleme, suçunu inkar etme hakkı var. Ama mahkemeler kimin doğru kimin yanlış olduğuna delillere bakarak karar verecek, biz de bunu görmüş olacağız. Adalet tecelli edecek. İnşallah suçlu olan herkes gereken cezayı alacak." yanıtını verdi.



Yaşanabilir Şehir Platformunun açıklaması



Öte yandan, şehit Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve 32 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Yaşanabilir Şehir Platformu üyeleri de adliye önünde duruşma öncesinde basın açıklaması yaptı.



Soner Halisdemir, aziz milletin 15 Temmuz'da demokrasisine yaptığı gibi şehit ve gazilere de sahip çıktığını dile getirdi. Halisdemir, "FETÖ'sü de PKK'sı da PYD'si de DEAŞ'ı da bilsin ki işte millet, işte devlet. Biz devletiyle milletiyle bütünüz. Bir ve beraber olduğumuz sürece kimse bizi yıkamaz. Devletimizin adaleti var, mahkemesi var. Adalet yerini bulacak." dedi.



Platform adına basın açıklaması yapan İlke Kadın İlim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Özden Zehra Sönmez de ülkeyi uluslararası güçler adına işgal etmeye kalkışanlarla hesaplaşmak için geldiklerini kaydetti.



Sönmez, "Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlike olan 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde yer alan sanıkların ceza davasını takip etmek için bir araya geldik. Geçmiş ve yakın tarihte 28 Şubat darbelerini yaşamış, YAŞ ve başörtüsü mağduriyetlerini görmüş bir toplumun fertleri olarak bu ve bunun gibi girişimler bir daha olmasın diye buradayız." şeklinde konuştu.