Ömer Halisdemir için koştular
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Ömer Halisdemir için koştular

NEVŞEHİR'de, 15 kişilik Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için koştu.

Ömer Halisdemir için koştular
15.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:06

NEVŞEHİR'de, 15 kişilik Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesine ulaşmak için koştu.

İş insanı ve esnaftan oluşan Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Kapadokya Kaplanları, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine koşuyla ulaşmak için hazırlık yaptı. Kapadokya Kaplanları, sabah 05.30'da yola çıkmak için Nevşehir Belediyesi önüne geldi. Burada Kapadokya Kaplanlarını uğurlayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi ile ülkemiz karşı karşıya kaldı. 15  Temmuz ile özleşmiş Ömer Halisdemir, kahramanlarımızdan  bir tanesi. Bildiğiniz üzere o gece 251 şehidimizi, yiğidimizi toprağa verdik. Nevşehir'de Kapadokya Kaplanları Ömer Halisdemir'in mezarına kadar koşacaklar ve hain darbe girişimini bu şekilde kınayacaklar. Bayrağımıza, milletimize ve şehidimize sahip çıktığını gösterecekler" diye konuştu.

Kapadokya Kaplanları grubu adına konuşan Erdal Öbekli ise, "Kapadokya Kaplanları geçen yıl sayın valimiz İlhami Aktaş'ın destekleriyle Nevşehir'de spor faaliyetlerini destek amaçlı kurulmuş bir spor grubudur. Bu grupta 20 yaşından 70 yaşına kadar bütün insanlar bulunuyor. Bu anlamlı günde grup arkadaşlarımız bizlere böyle bir fikir ortaya koydular. Sayın valimiz ve belediye başkanımız bu etkinliğin oluşmasında bize katkıda bulundular" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yola çıkan Kapadokya Kaplanları, yaklaşık 80 kilometre boyunca koşarak şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına çiçek bırakıp, dua edecek.


Kaynak: DHA

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