Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin cezasına Yargıtay'dan onama

06.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:31

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığa verilen mahkumiyet kararlarını onadı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanmıştı. Mahkeme 19 Nisan 2018'deki kararında sanıklar Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca'nın "Ömer Halisdemir'i öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme, sanıklar Ahmet Kara, Fatih Şahin, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer 13 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası vermişti.



Sanıkların itirazı üzerine karar istinafa taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonucunda 18 sanığa verilen mahkumiyet kararını hukuka uygun bulmuştu. Sanıkların bu karara da itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili temyiz incelemesi sonucunda 18 sanığa verilen hapis cezalarının oy birliğiyle onanmasına karar verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA