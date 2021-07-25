Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi
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Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi

Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için "darbeci" diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için "darbeci" diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı. Songül Sarıtaşlı'nın "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri sonucu sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Sarıtaşlı, yoğun tepki üzerine Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapattı.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Yaşanan olayın ardından İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, basın açıklaması yaptı. Başkan Sağol, "İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Santaşlı, Twitter hesabında 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, İl Teşkilatımız ve bütün İyi Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Ayni zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kata kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" diye konuştu.

MHP'den tepki

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, yazılı açıklama yaparak tepkisini dile getirerek "Ömer Halisdemir; bu milletin bağrında yetişmiş, vatan hainlerini alnının ortasından karışlarken bir saniye şüpheye düşmemiş, ölüme başı dik yürümüş bir kahramandır. İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir'i darbeci, terörist Semih Terzi'yi ise yaptığı paylaşımla masum göstererek darbeci zihniyette bir tavır sergilemiştir. Herkes şunu bilsin ki Ömer Halisdemir, şehadete başı dik bir şekilde yürüyen yiğittir. Vatanın kaderini değiştiren şehittir" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Partili'ye ihraç talebi - Haberler
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