Ömer Halisdemir Dualarla Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde tören düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ildeki protokol üyeleriyle Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki şehitlikte, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Çukurkuyu Belediyesi tarafından şehitlik yanına yaptırılan mescit açılışı yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Niğde Valiliğince organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Büyük Erkekler Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi. Yarışın 1.'si olan Torku Şeker Spor Kulübü Sporcusu Halil İbrahim Dilek'e ödülü Niğde Valisi Şimşek verdi.

Öte yandan, farklı illerden birçok vatandaş da Halisdemir'in kabrini ziyarete geliyor. Darbe girişiminin seyrini değiştirerek demokrasi mücadelesinin sembol ismi haline gelen şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrinde sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin dört bir yerinden gelen ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Kabirde bazı ziyaretçilerin duygulu anlar yaşadığı görüldü.

Konya'dan bisikletle yaklaşık 240 kilometre yol gelen Beyza Acun da, "Şehidimiz ve şehitlerimiz için buraya geldim. 2 gün pedal çevirdim. Aksaray ve Konya'daki 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden aldığım toprakları buraya getirdim ve buradan alacağım toprakları da hatıra olarak saklayacağım. 15 Temmuz'u unutmadım, unutturmayacağım" dedi.

Törene, Vali Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AK Parti Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Çukurkuyu Beldesi Belediye Başkanı İleri Koçak ile Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir katıldı.

"Türkiye bizi yalnız bırakmadı"

Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, "Halkımız sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Sürekli şehidine ve şehitlerine sahip çıkıyorlar. Yurt içi yurt dışı gelen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz aile olarak. Yaz kış gelerek bazen konvoy eşliğinde bazen bireysel gelen, gelmek isteyip de gönlü burada olan gelemeyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Sağ olsunlar şehitlerini yalnız bırakmıyorlar. Bize söylenen 5-6 milyon civarında vatandaş ziyarete geldi" dedi.

En son Ömer Halisdemir ile darbe günü konuştuğunu belirten ağabey Halisdemir, "Darbe günü akşam 19.30-20.00 arası konuştuk. Aradığı zaman da zaten genelde akrabaları sorardı, Çukurkuyu kasabasını sorardı. Hasta veya rahmetli olanlar var mı diye sorardı. Hep bu tarz şeyler konuşurduk" diye konuştu. - NİĞDE