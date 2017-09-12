Ömer Halisdemir Davası Ertelendi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir ile ilgili davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Kasım'a erteledi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın 9. celsesi tamamlandı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, müştekiler Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ve İsmail Oğuz katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan başkanlığındaki AK Parti heyeti de duruşmayı takip etti.



Tanık beyanının alınması ve bazı sanıkların çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, mütalaasını açıkladı. Savcı Manga, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise müdafilerinin tahliyelerini istedi.



Duruşmaya verilen ara sonrası ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.



(Abdullah Sarica / İHA)