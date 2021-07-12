Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, Afyonkarahisar'da karşılandı
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Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, Afyonkarahisar'da karşılandı

Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, Afyonkarahisar'da karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir grup FETÖ mensubunun 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminde mücadele ederken hayatını kaybeden şehitler ve yaralanan gazileri anmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen "Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" Afyonkarahisar'a ulaştı.

Bir grup FETÖ mensubunun 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminde mücadele ederken hayatını kaybeden şehitler ve yaralanan gazileri anmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen "Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" Afyonkarahisar'a ulaştı.

İstanbul Arnavutköy Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Afyonkarahisar'dan Konya'ya yola çıktı.

Anıtpark önüne gelen bisikletlilere, Vali Gökmen Çiçek Şehit Ömer Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülmesi için toprak verdi. Bisikletçileri her yıl Afyonkarahisar'da coşkuyla karşıladıklarını dile getiren Afyonkarahisar Vali Gökmen Çiçek ise "Bugün yine bisikletçilerimizle beraberiz ve kendilerine yol açıklığı diliyoruz. Kahramanımız Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ulaşacaklar. Ailelerine ve memleketlerine bizden selam götürmelerini diliyoruz. Bu etkinliğin 5 yıldır ara verilmeden yapılması ve istikrarın korunması çok daha önemli. Bu tura katılan bisiklet sürücülerine de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tura katılan bisikletliler, Konya'ya doğru hareket etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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