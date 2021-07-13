Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Konya'dan Aksaray'a doğru yola çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Konya'dan Aksaray'a doğru yola çıktı

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Konya'dan Aksaray'a doğru yola çıktı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan 25 sporcu, Konya'da bir gece konakladıktan sonra Aksaray'a hareket etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Arnavutköy Belediyesinin düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan 25 sporcu, Konya'da bir gece konakladıktan sonra Aksaray'a hareket etti.

Mevlana Meydanı'nda toplanan sporcuları Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı uğurladı.

Tören öncesi Mevlana Müzesi bahçesinden alınan bir kürek toprak, Kaymakam Parlar tarafından Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere sporculara teslim edildi.

Daha sonra tura katılan sporcular, sirenler eşliğinde toplu halde pedal basarak Aksaray'a doğru hareket etti.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona katılan sporcuların 7 etapta toplam 1200 kilometre yol katedeceğini belirtti.

Konya'da da Mevlana toprağını kavanozun içine koyarak sporcuları uğurladıklarını ifade eden Küçükbakırcı, "Bu etkinliklere her zaman Federasyon olarak destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Çok güzel bir etkinlik, pedal çevirenlerin kazasız belasız etapları tamamlamalarını temenni ediyorum. Organizasyona destek veren Arnavutköy Belediye Başkanımız ve yol güzergahında karşılayıp uğurlayan tüm il idarecilerdekilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Levent Yüksel Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Salih Uçan Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Konya'dan Aksaray'a doğru yola çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 12:27:14. #1.14#

title