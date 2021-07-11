Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi
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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Afyonkarahisar'a geldi.

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Afyonkarahisar'a geldi.

Kütahya'dan hareket ederek kente gelen sporcular, kara yolu girişinde Afyonkarahisar bisiklet kulübü üyelerince karşılandı.

Grup adına konuşan Gazi Bilir, AA muhabirine, 5. Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'nun 3'üncü etabını Afyonkarahisar'da tamamladıklarını söyledi.

Tura, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 25 sporcunun katıldığını dile getiren Bilir, şöyle konuştu:

"6 etaptan oluşan tur, 990 kilometrelik bir parkurda gerçekleştiriliyor. 96 kilometrelik Kütahya-Afyonkarahisar etabıyla bugünü de tamamladık. Arkadaşlarımızın moral seviyesi gayet yüksek. Amacımız 15 Temmuz hain darbe gününü, geçtiğimiz il ve ilçelerde herkese anlatmak ve hatırlatmaktır."

Bilir, gruba katılan sporcuların her yıl değiştiğini belirterek, bütün sporcuların Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına gitmesini ve görmesini istediklerini vurguladı.

Sporculardan Yusuf Talha Yardımcı da 15 Temmuz şehitlerini anmak için bisiklet turuna katıldığını ve mutlu olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'da bu gece konaklayacak grup, sabah saatlerinde Konya'ya gitmek üzere kentten ayrılacak.

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Afyonkarahisar'a geldi - Haberler
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