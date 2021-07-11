Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'da

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya parkurunu tamamladı.

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya parkurunu tamamladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinden hareket ederek kente gelen sporcular Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde vatandaşlar ve bisiklet kulübü üyelerince karşılandı. 25 sporcu, turda bin 200 kilometre yol kat edecek. Bisikletçiler, Afyonkarahisar, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine ulaşacak.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Ömer Halis Demir Ulusal Bisiklet Turu kapsamında kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya parkurunu tamamlayan sporculara şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırılmak üzere vatan toprağını teslim ettiklerini açıkladı. - KÜTAHYA

Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'da
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'da
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'da
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'da
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Şeyma Subaşı Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular Kütahya'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 12:41:21. #1.16#

title