Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Yalova'ya geldi.

İstanbul Arnavutköy Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Yalova'ya geldi.

Feribotla Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki Topçular Feribot İskelesi'ne gelen bisikletçiler, burada bir süre dinlendikten sonra Yalova'ya hareket etti.

Grup adına konuşan Gazi Bilir, AA muhabirine, 5 yıldır bu tura katıldıklarını belirtti.

Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'de bulunan kabrine gideceklerini kaydeden Bilir, "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bir tepki göstermek için her yıl Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen bisikletçiler ile bu programı düzenliyoruz. Profesyonel bisikletçi arkadaşlarımız, düzenlediğimiz bu tura oldukça ilgi gösteriyor. İnşallah ülkemizde bir daha böyle bir kalkışma olmaz." diye konuştu.

Altınova'dan pedal çevirerek Yalova merkeze ulaşan grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programın ardından Bursa'ya doğru yola çıktı.

25 sporcu, turda 1200 kilometre yol katedecek. Bisikletçiler; Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine ulaşacak.

Güzergahta bulunan illerdeki duraklardan alınan topraklar, şehit Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya