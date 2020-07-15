Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'dan uğurlandı
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Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'dan uğurlandı

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında İstanbul'dan yola çıkan ve Aksaray'a ulaşan bisikletçiler Niğde'ye uğurlandı.

Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Aksaray'dan uğurlandı
15.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:56

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında İstanbul'dan yola çıkan ve Aksaray'a ulaşan bisikletçiler Niğde'ye uğurlandı.

İstanbul'dan yola çıkan 25 profesyonel bisikletçi, Kocaeli, Bursa, Yalova, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya'nın ardından dün Aksaray'a geldi.

Geceyi kentte geçiren bisikletçiler, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in de katıldığı törenle, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Köyü'ndeki kabrine uğurlandı.

Vali Aydoğdu, gazetecilere, Türkiye'de bundan dört yıl önce hain bir kalkışmanın yapıldığını söyledi.

Türk milletinin Çanakkale ruhuyla harekete geçerek bu kalkışmayı bertaraf ettiğini anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sokağa dökülerek bu hain kalkışmayı engelledi. Türk Milleti ne zaman içeriden ve dışarıdan bayrağımıza, devletimize ve dinimize herhangi bir saldırı olduysa bütün ayrılıkları bir tarafa bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etti. 15 Temmuz, Cumhuriyet tarihinin bu anlamda bir kırılma ve dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günde şehrimize gelen bisikletçilerimizi, şehidimiz Ömer Halisdemir'in mezarına uğurladık. Allah bir daha bizlere böyle günler yaşatmasın."

Belediye Başkanı Dinçer ise, turun Aksaray ayağının startını verdiklerini ifade ederek, bu gibi organizasyonlarla tüm dünyaya birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını gösterdiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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