Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'da
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Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'da

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında dün İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Afyonkarahisar'a ulaştı.

12.07.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:45

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında dün İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler Afyonkarahisar'a ulaştı.

İstanbul'dan yola çıkan profesyonel bisikletçiler, Kütahya kara yolu boyunca pedal çevirerek Afyonkarahisar'da konaklayacakları otele geldi.

Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'nun 3'üncü gününü tamamladıklarını söyledi.

Geçtikleri güzergahlardan aldıkları vatan topraklarını şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştıracaklarını dile getiren Okur, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da da sporcularımızca farkındalık oluşturmak için bir bisiklet turu düzenliyoruz. Güzel bir katılım var. Pandemiden dolayı belli koşullara uyuyoruz. Bu yüzden sayımızı da az tuttuk. Gittiğimiz her şehirde insanlar, bizleri destekliyor ve ilgi gösteriyorlar. Yarın sabah da buradan Konya'ya doğru yola çıkacağız."

Bisikletçi Eyüp Durgun da güzel bir organizasyon içerisinde olduklarını belirterek, "Bugün Kütahya'dan çıkarak Afyonkarahisar'a geldik. Yarın sabah da Konya'ya doğru yola çıkacağız. Daha sonra Aksaray'ın ardından Niğde'ye şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşacağız. Yaklaşık 1100 kilometre yol yapacağız." diye konuştu.

Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'da

Kaynak: AA

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