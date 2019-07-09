Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen "Ömer Halisdemir 3. Ulusal Bisiklet Turu" İstanbul'da başladı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yaptığı konuşmada, anlamlı bir günde, anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

Bulundukları meydanın 15 Temmuz'da çok şeye şahit olduğunu belirten Baltacı,"3 yıl öncesinde hepimizin, tarihi derinliklerde bazen şahit olduğu, tarih kitaplarında okuduğumuz birtakım ihanetlerin çok üzerinde kendi milletine, devletine, milli birliğine kasteden bir kalkışmayı gördük ve bunun karşısında dimdik duran bir milletin varlığına şahit olduk. Günlerce bu meydanlarda nöbet tuttuk. İşte çok yakında 15 Temmuz seneyi devriyesi geliyor. Bununla ilgili etkinlikler, çalışmalar yapılacak. Bir kez daha bugün anlatılarak tekrar tekrar hatırlatılacak. Eminim ki gelecek nesillere hiçbir zaman unutturulmaması gereken büyük bir ihanet hadisesi olarak yıllarca bunu hatırlayacağız." diye konuştu.

Baltacı, tarihi anlara bakıldığından tarihi değiştiren şahsiyetlerin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir anda karar verirler ve o kararın akabinde çok kötü giden bir gidişat olumlu, moral veren güzel bir duruma dönüşür. Bunları yapanlar da kahramanlardır. Ömer Halisdemir böyle bir şahsiyettir. Arnavutköy Belediyesi olarak üçüncüsünü düzenlediğimiz bisiklet etkinliği Arnavutköy'den verilen startla beraber yaklaşık 6 gün sürecek, sporcular bin 100 kilometrelik bir parkurla birçok şehrimize uğrayacak. Bu bin 100 kilometrelik parkurda 30 profesyonel bisikletçimiz pedal çevirecek. Gittikleri illerde kalacaklar. O illere ait şehit topraklarıyla beraber şehidimizin huzuruna gidecekler. Şehidimizin huzurunda ona karşı olan minnet borcumuzu, milletin teşekkürünü şehidimize arz edecekler. Böylelikle önemli bir görevi ifa edip Arnavutköy'e dönecekler."

Konuşmaların ardından Arnavutköy'den aldıkları toprakla Niğde'ye doğru pedal basan profesyonel bisikletçiler yola çıktı. Bisikletçilere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na uğrayarak dua etti.

Programa, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgül ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA