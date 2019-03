Ömer Günel, Seçim Çalışmalarını Kirazlı'da Sürdürdü

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve belediye meclis üyesi adayları ile seçim çalışmaları kapsamında Kirazlı halkı ile bir araya geldi.

Ömer Günel, "Kirazlı ve hemşerilerimiz bizim için çok kıymetli. Her ne kadar artık Kuşadası'nın mahallesi statüsünde olsa da burası halen köy profilini, köy ortamını korumuş, bizimde bir köy olarak hizmet getireceğimiz mahallelerimizden bir tanesi. Buraya gelmeden Büyükşehir Belediye Başkanımız Topuklu Efe'miz Sayın Özlem Çerçioğlu ile görüştüm. Onun da size selamı ve bir mesajı var. "Tarıma ve üreticiye desteğim tam olacak, bu dönem daha da artacak. Şimdiden hemşerilerime müjdeyi verin.Bu dönem hemşerilerimiz sorunları için muhatap aramayacak. Büyükşehir Belediyemiz ile sağladığımız uyumun sonuçlarını bu beş yılda göreceksiniz. Artık bir sorununuz olduğunda sorunun muhatabı hangi belediye diye araştırmak zorunda değilsiniz. Muhatabınız Kuşadası Belediyesi. Kirazlıfest ile doğal ürünler festivalimiz tekrar devreye girecek. Organik pazar ve organik ürünler ciddi ses getiriyor. Kirazlıfest ile beraber bu köyümüzde bir hareketlendirme yaratmaya başlayacağız. Zaman zaman yaşadık ama bunu düzenli hale getiremedik. Seçilecek muhtarıma bugünden sözümdür, köyümüzle ilgili önerilerin hepsine açığım. Ben kirazlıya her geldiğim de istiyorum ki güler yüzle karşılanayım. Bunun için 5 yıl var gücümle çalışacağım. Muhtarımız ve mahalle sorumlularımız ile Kirazlı'nın en ufak bir sorunu kalmayıncaya kadar çalışacağız. Diyeceksiniz ki siyasetçiler geliyor, sözleri veriyor, söyleyen söylediğinin ardında durmuyor. Biz siyasetçilerin ağababalarını gördük diyorsunuz. Ama bende diyorum ki bir de beni görün. 5 sene sonra avuçlarınız patlayıncaya kadar alkışlayacaksınız. Ben yeni nesil siyasetçiyim. Tutamayacağım sözü vermiyorum. Kampanyamız boyunca gittiğim her yerde yapabileceğime yaparım dedim. Yapamayacağıma da kusura bakmayın yapamayız dedim. Kavgayı bugün yapalım. Yarın belediye başkanı olduğumda sözünü verip de tutamayacağım hiçbir sözüm yok" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA