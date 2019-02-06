Ömer Günel Hayvanseverlerle Buluştu

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'i seçim bürosunda hayvanları koruma dernekleri dernek temsilcileri ve hayvansever Kuşadalılar ziyaret etti.

Sahipsiz sokak hayvanları için neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıda Ege Hayvan Severler Derneği Başkanı İskender Avcı Kuşadası'nda konu ile ilgili 5 adet dernek bulunduğunu ve bunların bir çatı altında daha güçlü tek bir dernek olarak birleştirmenin yollarının aranması gerektiğini söyledi.

Sahipsiz sokak hayvanları için iyileştirilmesi gereken başlıkların sıralandı ziyarette; ameliyathanesi olan bir barınak inşa edilmesi, barınakta ki veteriner sayısının arttırılması, nöbetçi veteriner şartı konması, sokaklardaki kedi evlerinin çoğaltılması istendi. Toplantıda ayrıca, hayvan satışlarını değil de sahiplendirme bilincinin oluşturulması ve yaz sonu sahil sitelerinde terk edilen hayvanlara çözüm bulmak için bilinçlendirme çalışmalarının yapılması konuşuldu.

Dernek temsilcilerini dikkatle dinleyen Ömer Günel, "Beni artık tanıyorsunuz. Hiçbir şeyi yapıyormuş gibi görünmeyi sevmem en iyi şekilde kalıcı çözümler bularak çözmeyi severim. Kuşadası'nı bizimle beraber paylaşan hayvan dostlarımız içinde şartların en iyi şekilde iyileştirilmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağıma emin olabilirsiniz. Sizden de bu konu ile ilgi benim bir talebim olacak. Ortak karar ile örnek alabileceğimiz bir barınak belirlemenizi istiyorum. Bu ziyaretlerinizi belediye olarak biz organize edebiliriz. Ayrıca, 5 farklı dernek ile ayrı ayrı yürümek zor olacağından tek çatı altında ortak akıl ile hareket etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Böylelikle daha hızlı kararlar alıp kalıcı çözümlere hızlıca ulaşabiliriz. Bir daha ki görüşmemize kadar sizden bu konu ile ilgili bir çalışma yapmanızı rica ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA