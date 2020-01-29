29.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:08

Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermayeler' konulu seminerde konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Teşvik mevzuatları yeniden incelenmeli" dedi.



KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen seminere KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal, odaların üyeleri ve girişimciler katıldı.



Teşviklerin kaynakları ülke ekonomisinde daha önemli yerlere yönlendireceğini söyleyen Ömer Gülsoy, "Bildiğiniz üzere, dünya ticaretinin serbestleşmesi ile birlikte devlet teşviklerinin önemi artmış, teşvikler devletlerin önemli müdahale araçlarından biri haline gelmiştir. Teşvikler, kaynakların ülke ekonomisi için en etkili ve yararlı bir şekilde doğru alanlara yönlendirilmesini sağlar. Kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi destek ve yardımlar olarak tanımlanan teşvikler, üretimin, istihdamın, ihracatın artırılması gibi genel amaçlarının dışında sektörel gelişmenin sağlanması, işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması gibi amaçlar da gütmektedir. Teşvikler, bölgesel dengesizlikleri azaltma, çevrenin korunması, işgücünün eğitilmesi gibi sosyal alanlara da değinmektedir. Güçlü Türkiye'de adından söz ettiren güçlü bir şehir olabilmemiz için, sunulan imkanlardan muhakkak yararlanmamız gerekmektedir. Ticaret ve sanayi ile anılan turizmde de hak ettiği payı alma yönünde ilerleyen şehrimizde daha çok üretim, daha çok yatırım yapmak için devlet destek ve teşviklerini çok iyi değerlendirmeliyiz. Teşvik mevzuatımız sektörel ve ilçe bazlı yeniden değerlendirilmelidir. Eğer bir şehirde girişimci, üretim tecrübesi, sermaye yoksa istediğiniz kadar teşvik uygulayın sonuç alamazsınız. Sadece sanayi alanında değil, başta turizm olmak üzere her alandaki teşvik düzenlemelerinin de yine gözden geçirilmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcı sermaye koyacağı ülkede bazı hususları öncelikle arar ve Bunların başında hiç şüphesiz güven ve istikrar gelir.



Sonra hukuk devleti ve uluslararası anlaşmalara riayet yabancı yatırımcının arayacağı öncelikler arasındadır. Biz yabancı yatırımcılarla stratejik ve nitelikli ürünler üretebilecek yatırımlarda yapmalıyız. Maalesef ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması, ihracatın ve KOBİ'lerin desteklenmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi gibi birçok alanda uygulanan teşvik programları hakkında ne yazık ki yeterli düzeyde bilgi sahibi değiliz. Bu da Kayseri'nin gerekli desteği alamamasına neden olmaktadır. Bu kapsamda, Bakanlıklarının destekleri ve uygulamalarına ilişkin güncel düzenlemelerin yerinde anlatılması ve ihracatçı firmaları ilgilendirecek başlıklarda etkin bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenen toplantımızın verimli geçeceğine inanıyorum" dedi.



Teşviklerle beraber Orta Anadolu Havzası'nı kurmak istediklerini söyleyen Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Ülkeler ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırmak, Bölgesel dengesizliği ve dışa bağımlılığı azaltmak gibi daha birçok konuda farklı destekler vermektedir. Bu manada ülkemizde de cumhuriyetin ilk yıllarından beri çeşitli teşvikler uygulanmaktadır. Bir ülkenin az gelişmiş bölgelerinin kalkındırılmasında yatırımları teşvik edici politikaların önemi büyüktür. Bir bölgenin kalkındırılması aynı zamanda ülkenin de kalkınması demektir. Yeri gelmişken zaman zaman dillendirdiğimiz bir konu bura da ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin yeni bir üretim havzasına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ülkede yatırımların büyük bir kısmının Marmara havzasında toplandığını görüyoruz. Marmara Bölgesi artık fazlasıyla doldu. Üstelik deprem riskinin yoğun olduğu bir bölge. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde sanayinin ve finansın bu kadar yoğunlaştığı bir bölge yoktur. Marmara bölgesi ile Güneydoğu arasında gelişmişlik bakımından ciddi uçurum var. İskenderun, Adana ve Mersin'in deniz ayağını oluşturacak, Konya ve Aksaray'ı da içine alacak yeni bir üretim havzasını bölgemizde hayata geçirmek istiyoruz. Orta Anadolu havzası yeni oluşturulacak yatırım havzası için en iyi potansiyele sahip. Hem Türkiye'nin geleceğini kurtaracak hem de Orta Anadolu'da bulunan birçok ilimizi etkileyecek. Gelecekte bölgemiz için önemli bir iş ve istihdam alanı oluşturacak Orta Anadolu Üretim Havzası'nı mutlaka hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da sizlerin desteğini talep ediyoruz" dedi.



Büyüksimitci, proje Destek Ofisi ile Kayseri'nin kalkınmasına katkı sunmak istediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Bizde Kayseri Sanayi Odası olarak, devlet destek ve teşviklerinden üyelerimizin azami derecede faydalanmalarını sağlamak adına bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Devlet Destekleri hakkında üyelerimizi bilgilendirmek ve bu desteklerden faydalanan üyelerimizin sayısının artırılması amacıyla Proje Destek Ofisi kurduk. 13 kurumun katılımı ile 2018'nin Mayıs ayında hizmete giren ofisimizde bu güne kadar 350 firmamıza bire bir bilgi verdik. Kayseri hem ihracat hem üretim anlamında ciddi potansiyeli olan bir ilimiz. Devletimizle el ele vererek şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için hep birlikte gayret edeceğiz."



Konuşmaların ardından sunumunu yapmak için sahneye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, "Bugün burada yatırım teşvik sistemini anlatacağız. 1913 yılından beri olan bir sistemin amaçları, mevzuatı, uygulamaları ve istatistikleri nedir, son dönemde neler yaptık onları anlatacağız. Sonrasında da teşvik sisteminde neler yapılmalı sorusunun cevaplarını içeren bir sunum yapacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA