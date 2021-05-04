Ömer Fethi Gürer kimdir? FOX konuğu Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer ne iş yapmakta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ömer Fethi Gürer kimdir? FOX konuğu Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer ne iş yapmakta?

Ömer Fethi Gürer kimdir? FOX konuğu Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer ne iş yapmakta?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Hafta içi her gün FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı konuğu Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer ne iş yapmakta?

Hafta içi her gün FOX ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı konuğu Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer ne iş yapmakta?

ÖMER FETHİ GÜRER KİMDİR?

9 Ağustos 1957 doğumlu Gürer, Bor Zafer İlkokulu, Bor ŞNP Ortaokulu, Balıkesir Bandırma E.M.L, Niğde M.Y.O ve Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdi. CHP Bor Gençlik Kolları Başkanlığı, Adana DESYÖD Başkanlığı ve Adana CHP İL Gençlik Kolları Sekreterliği yaptı.

1978 yılında Adana ÇUKOBİRLİK İplik Fabrikasında çalışma yaşamına başladı. Tekstil İşçileri Sendikası Çukobirlik Sendikası kurucuları arasında yer aldı. Tüm işçilerin katılımı ile yapılan seçimlerde büyük oy farkı ile Şube Başkanı seçildi. ÇUKOBİRLİK İş yeri toplu iş sözleşmesinde de bir rekora imza attı ve Tekstil iş kolunda en kapsamlı sözleşmeyi imzaladı.

ÖMER FETHİ GÜRER CHP

CHP İşçi Komite Başkanlığında bulundu. Miting komiteleri ve Seçim komitelerinde görev aldı. Adana SODEP kurucu üyelerinden olup seçim komitesinde görev yaptı. 1984 tarihinde Kadıköy SHP ilçe Yöneticisi, ardından SHP İlçe Sekreteri oldu.1992 yılında Tekstil Sendikası Türkiye Örgütlenme Müdürü olarak görev aldı. Adana, Niğde, İstanbul Kurultay delegesi oldu. 2009 yılında CHP Bor Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi.

Parti oylarını üç kat artırdı. 2011 yılında Kartal Belediyesinde danışman olarak işe başladı, Özel Kalem Müdürü ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevi oldu. Niğde İlini anlatan Niğde Kapadokya Başkenti Kitabı, Niğde Spor Tarihi Kitabı, Niğde Şaka Fıkra Söylence kitabını, Bor Şehri Kitabını, Kızılca Bekittiklerin Yurdu kitabını yazdı. Niğde Siyaset Tarihi kitabı yayına hazır. Niğde Meslekler Tarihi, yazı dizisi olarak yayınlandı.

Hürriyet Haber Ajansı, Cumhuriyet, Güneş, Günaydın gazeteleri Niğde ve Bor Muhabirliği yaptı. Niğde İli ile ilgili ulusal ve yerel basında yayınlanmış beş bini aşkın makalesi bulunmaktadır. Turizm News, Turizm Forumu ve Niğde'yle ilgili bazı siteler ile mesleki dergilerde de yazıları yayınlandı.. Amatör spor kulüplerinde başkanlık yaptı. Turizm Yazarları Derneği, FİJET, Başkent Niğde Vakfı ve İstanbul Niğdeliler Derneği üyesidir. Otomotiv ve gıda sektörlerinde Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı.

Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanların ilk tercihi CHP oldu
Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanların ilk tercihi CHP oldu
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Burak Sergen Demet Akalın
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ömer Fethi Gürer kimdir? FOX konuğu Ömer Fethi Gürer kaç yaşında, nereli? Ömer Fethi Gürer ne iş yapmakta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:16:36. #1.16#

title