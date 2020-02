ÖMER FARUK KAVURMACI VE BABASININ YARGILANDIĞI DAVADA KARAR (2)

21.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:50

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklar hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetti.

"BEN DOSDOĞRU BİR YAŞAM SÜRDÜM"

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, avukatların savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Ömer Faruk Kavurmacı, "Ben dosdoğru bir yaşam sürdüm. Dosdoğru bir babanın, dosdoğru olan kızıyla evlendim. Ben bilerek ve isteyerek bir yanlış yapmadım. Masumum, bahsedilen terör örgütüyle hiçbir ilgim yoktur. Sizlerden tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme daha sonra kararını açıklamak üzere müzakereye çekildi.

ÖMER FARUK KAVURMACI'YA TAHLİYEMahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'yı "FETÖ üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Faruk Kavurmacı'nın tutuklu kaldığı süreyi ve sağlık sorunlarını da dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine hükmetti. BABA KAVURMACI'YA 9 YIL 4 AY 15 GÜNHeyet, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'ya "FETÖ üyesi olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Şevki Kavurmacı'nın sağlık sorunlarını da dikkate alarak yurtdışına çıkmamak şartıyla adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca firari sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ayrılmasına hükmetti. 12 ŞİRKETE KAYYUMUN DEVAMINA KARAR VERİLDİMahkeme, Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'ya yüklenen suçun sanıkların ortaklığındaki şirketlerin faaliyetleri çevresinde işlendiğinin anlaşıldığını belirterek, sanıkların ortağı bulunduğu "Aymerkez Mağazacılık Dış Tic. A.Ş, PLS Marka Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Aydınlı Moda Tekstil San. Tic. A.Ş., Aydınlı Mobilya Dekorasyon Reklam Çiçekçilik San. Tic. Ltd. Şti., PCU Tekstil Mümessillik Tic A.Ş., UHG Hazır Giyim Paz. Tic. A.Ş., Aydınlı İnşaat Turizm San. ve Tic. A.Ş., AFK Gayrimenkul ve Tic. Yat. San. Tic. A.Ş., Vizyonlife İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Aydınlı Körfez Emlak Geliştirme San. Tic. A.Ş. ve Vizyon İşletme Yönetim A.Ş. olmak üzere 12 şirket hakkındaki, şirketteki hisselerine atanan kayyum kararlarının devamına hükmetti.Ayrıca kararda sanıkların şahsi mallarının iadesine karar verildi.

