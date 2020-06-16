Ömer Faruk ilk kez sahada Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla ilk kez Trabzonspor karşısında forma giydi.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli formayla ilk kez Trabzonspor karşısında forma giydi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz ilk kez formayla tanıştı. Daha önce oynana Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alan 16 yaşındaki futbolcu o maçta forma şansı bulamazken, Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Trabzonspor ile oynanan kupa maçının 88. dakikasında Rodrigues'in yerine sahaya sürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA