Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi!
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Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi!

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ömer Faruk Gergerlioğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi! Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi!

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Kasım 1965

Kaç yaşında: 55 yaşında

Nereli: Şarkikaraağaç

2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü (1990).

Iğdır ve Bursa'da çeşitli sağlık ocaklarında çalıştıktan sonra 1995 yılında TUS sınavını kazanarak, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında uzmanlık eğitimine başladı. Beş yıllık uzmanlık eğitiminden sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak görev yaptı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)'nde çalıştı. 2003 yılında Kocaeli şube başkanı oldu. 2007-2009 arasında derneğin genel başkanlığını üstlendi. 2007'den itibaren yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AKP'den Kocaeli milletvekili aday adayı oldu. Aday olamayınca yeniden Seka Devlet Hastanesi'ndeki görevine döndü.

17 Mart 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce onanan hapis cezasına ilişkin TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasıyla milletvekilliği düşürüldmüştü.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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