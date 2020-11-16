Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli?
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Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli?

16.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:50
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ömer Faruk Gergerlioğlu, mecliste verdiği kanun teklifleriyle de gündem oluyor. Peki, Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?

Verdiği kanun teklifleri ve açıklamalarla gündem olan Ömer Faruk Gergerlioğlu vatandaşların merak konusu oldu. Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Isparta/ Şarkikaraağaç - 1965, Muhittin, Nebihe.

Doktor; Bursa İmam - Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra Süreyyapaşa Göğüs Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ihtisası yaptı. 2000 yılından itibaren uzman olarak İzmit Seka Devlet Hastanesinde çalıştı. MAZLUMDER Kocaeli Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve platformlarda aktif görev aldı. Yerel ve ulusal medya kuruluşlarında insan hakları ve siyaset eksenli makaleler yayımladı.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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