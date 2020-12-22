Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir, nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu hangi partili, nerenin milletvekili?

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen isimlerden biri olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, mecliste verdiği kanun teklifleriyle de gündem olmaya devam ediyor. Peki, Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?

Verdiği kanun teklifleri ve açıklamalarla gündem olan Ömer Faruk Gergerlioğlu vatandaşların merak konusu oldu. Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu kaç yaşında, nereli?

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Ömer Faruk 02.11.1965 tarihinde Isparta'nın Karaağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa İmam Hatip lisesini bitirdikten sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip Iğdır Tecirli Sağlık Ocağı, Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi'nde çalıştı.

1995 yılında TUS sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Süreyyapaşa Göğüs hastanesindeki görevini bitirerek Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı oldu. 2000 yılından sonra İzmit Seka Devlet Hastanesinde Uzman Dr. olarak çalışmaya başladı.

2003 yılında Mazlumder Kocaeli Şube Başkanlığını üstlendi. Derneğin yerel bir şubesi olarak yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, kadın hakları , işçi hakları ile ilgili birçok imza kampanyası ve bilimsel raporlama çalışması yaparak Meclis'teki ilgili komisyonlara iletti. "Başörtüsüne Özgürlük" temalı haftalık basın açıklamalarının başlatıcısı ve yıllarca devam ettireni oldu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili'dir.