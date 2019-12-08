Ömer Faruk Gergerlioğlu: İnsan hakları ihlallerine karşı mücadeleye adanmış bir hayat

08.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:14

Türkiye'nin en sorunlu insan hakları meseleleri ile ilgili mücadele verdi. Yıllarca her kimliğe ve mağduriyete eşit mesafede durarak verdiği bu mücadele nedeniyle ayrıştırıldı, yadırgandı ve sonunda hakkında linç kampanyaları başlatıldı.



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