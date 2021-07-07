Ömer Faruk Ermeç, İnegölspor'da
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Ömer Faruk Ermeç, İnegölspor'da

Ömer Faruk Ermeç, İnegölspor'da
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, aynı ligde yer alan Etimesgut Belediyespor'dan forvet Ömer Faruk Ermeç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, aynı ligde yer alan Etimesgut Belediyespor'dan forvet Ömer Faruk Ermeç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Basın Sözcüsü Cihan Bozacılar ile Taraftar Sorumlusu Mustafa Şeşka katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Mustafa Şeşka, şunları söyledi:

"Uzun zamandır görüşme halinde olduğumuz Etimesgut Belediyespor'dan forvet Ömer Faruk Ermeç ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisini uzun zamandır takip ediyorduk ve beğendiğimiz bir oyuncuydu. Ömer Faruk Ermeç kardeşimiz daha önce oynadığı Tuzlaspor ve Afyonspor'da da şampiyonluk yaşadı. Ayrıca 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 130 maçta toplam 45 gol atma başarısı gösterdi. 2. Lig'de ise gol atma oranı oldukça iyi bir kardeşimiz. Ömer Faruk Ermeç kardeşimiz 2. Lig'de çıktığı 61 maçta 25 gol atarak, kendisini herkese kanıtlamış bir oyuncu. Geçen yıl ise çıktığı 23 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi. İnşallah bundan sonra gollerini kulübümüz için atacak. Ömer Faruk Ermeç kardeşimizin transferinde emeği bulunan MHP İnegöl İlçe Başkanı Sayın Aytekin Torun'a da çok teşekkür ediyoruz."

Ömer Faruk Ermeç ise "Anlaşmamız hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle buraya şampiyonluk için geldim. Hedefe emin adımlarla ilerlemek için güzel transferler yapıldı. Hocamız, takım arkadaşlarımız, herkes birbirini tanıyor. Herkes birbiriyle oynamış. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk" ifadelerini kullandı.


Ömer Faruk Ermeç, İnegölspor'da
Ömer Faruk Ermeç, İnegölspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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