Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz nereli, kaç yaşında?
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Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz nereli, kaç yaşında?

Genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, İstanbul'da doğdu ve Fenerbahçe takımında top koşturuyor. 24 Eki 2017 tarihinde ilk kez Türkiye U-15 forması giydi. Peki, Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında?

Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz nereli, kaç yaşında?
29.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:07

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu.Türkiye U-16 formasıyla 14 maç'ta 7 gol, Türkiye U-17 formasıyla 10 maçta 4 gol atmayı başardı. İşte, Ömer Faruk Beyaz hayatı...

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

Beyaz, 29 Ağustos 2003'te İstanbul'da dünyaya geldi. Fenerbahçe takımında orta saha pozisyonunda görev yapıyor. 31 Ağustos 2019'da Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan maçın 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı. 7 Temmuz 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerin oyuna girerek ilk lig maçına çıkmış oldu.

12 Temmuz 2020 tarihinde Sivasspor ile oynanan lig maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu.

24 Eki 2017 tarihinde ilk kez Türkiye U-15 forması giydi. 11 maça çıkan Ömer Faruk, 4 gol kaydetti. Türkiye U-16 formasıyla 14 maç'ta 7 gol, Türkiye U-17 formasıyla 10 maçta 4 gol atmayı başardı.

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