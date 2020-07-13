Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de ilk kez 11 çıktığı maçta ne yaptı? Fenerbahçe taraftarlarının sahada performansını merakla beklediği Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor maçında ilk kez 11'de yer aldı.

Fenerbahçe taraftarlarının sahada performansını merakla beklediği Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor maçında ilk kez 11'de yer aldı. 16 yaşındaki futbolcu performansıyla dikkat çekerken gelecek için umut verdi. 62 dakika sahada kalan Ömer Faruk'un istatistikleri şu şekildeydi; Topla buluşma: 22 Toplam pas: 15 İsabetli pas: 13 Top kaybı: 4 Top çalma: 1 Hava topu mücadelesi: 1/1 Başarılı dripling: %57 İkili mücadele: %64 Faul: 2 Yapılan faul: 2 Kaynak: Hürriyet