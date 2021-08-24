Ömer Erdoğan: "Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz"
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Ömer Erdoğan: "Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Ömer Erdoğan: "Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, yine keyifli bir takım yapmak istediklerini söyledi.

- Ömer Erdoğan: "Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz"

İSTANBUL - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, yine keyifli bir takım yapmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Bugün karşımızda oyun kurgusu oturmuş, sezonu erken açmış, oyunsal anlamda bizden öndeydiler. Bu sene 8 tane oyuncumuz değişti. Galatasaray'ı analiz ederken savunmadan çıkarken baskı yapıldığında sıkıntı yaşadığını tespit ettik. İlk 15 dakika baskı ile başladık. Kazandığımız top sonrasında golü bulduk. Devreye 1-1 girdik. İkinci devrede iki oyuncu değişikliği ile orta sahayı daha dirençli getirmeye çalıştık. Geçen sene çok coşkulu oyuncu grubu vardı. O da birden oluşmadı. Birkaç hafta sonra bunu tutturduk. Daha fazla çalışıp, taraftarlarımızı, Türk futbol izleyicilerine yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz. Buna zamana ihtiyacımız var. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ömer Erdoğan: 'Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz'
Ömer Erdoğan: 'Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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Ömer Erdoğan: "Yine keyif veren bir Hatayspor yapmak istiyoruz" - Haberler Spor
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