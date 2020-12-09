Ömer Erdoğan ve Hüseyin Çimşir'den ırkçılığa tepki
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Ömer Erdoğan ve Hüseyin Çimşir'den ırkçılığa tepki

09.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:53
Ömer Erdoğan ve Hüseyin Çimşir'den ırkçılığa tepki

Süper Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 5'inci hafta maçında, Atakaş Hatayspor kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 5'inci hafta maçında, Atakaş Hatayspor kendi evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantınsa her iki takımın teknik direktörü yaptıkları açıklamalarda, ırkçılığa tepki gösterdi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, hem kendisinin hem de kulübün sosyal medyadan gerekli açıklamayı yapıp yaşanan olayı kınadıklarını belirterek, "Çok üzücü bir olay, bunu yaşayan oyuncular için tabi çok farklı bir duygu. Umarım ne futbol sahalarında ne de başka bir yerde hiç kimse böyle bir olayla, ırkçılıkla karşı gelmez. Başakşehir Kulübü'ne buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: HEPİMİZ İNSANIZ, HEPİMİZ ARKADAŞIZ, DOSTUZ

Büyükşehir Belediye Erzusumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstemediğimiz arzu etmediğimiz ve hiçbir kişiye yapılamasını tasvip etmediğimiz bir olaydı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra sahada yada başka bir yerde böyle olayların olmamasını diliyorum. Hepimiz insanız, hepimiz arkadaşız, dostuz. Rengimiz tenimiz birbirinden farklı olabilir ama insanız ve birbirimizle saygıyla beraber yaşamak zorundayız. İnşallah bundan sonra böyle bir olay olmaz. Geçmiş olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.  

Ömer Erdoğan ve Hüseyin Çimşir'den ırkçılığa tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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