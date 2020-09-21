Ömer Erdoğan: "Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti"
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Ömer Erdoğan: "Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçında oyuncularının gösterdiği performansla ilgili, "Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti.

Ömer Erdoğan:
21.09.2020 22:47 | Son Güncelleme: 21.09.2020 22:51

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçında oyuncularının gösterdiği performansla ilgili, "Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti. Eksik kalmamıza rağmen herkes birbirinin açığını kapattı. Bu maçı artık unutup analinizi yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında A.Hatayspor deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir puan aldıklarını ifade ederek, "Geçen hafta Başakşehir'i Antep'te yendikten sonra yine bir zor rakiple oynadık. Bu sene en çok yatırım yapan bir rakiple oynadık. Zor geçeceğini biliyorduk. Takımsal anlamda çok iyi savunduk, oyuncularımı kutluyorum. Uzatmalara kadar savaştı oyuncular. Ofansif anlamda eksikliklerimiz vardı. Topu 3. bölgeye taşıyamadık, pozisyona giremedik. 10 kişi kalana kadar pozisyon vermedik. 9 kişi kaldıktan sonra karambolden pozisyona girdi rakibimiz. Oyuncu grubum adam gibi sahada mücadele etti. Eksik kalmamıza rağmen herkes birbirinin açığını kapattı. Bu maçı artık unutup analinizi yapacağız. Önümüzdeki cumartesi oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklanacağınız" diye konuştu.

Sackey ve Riberio'nun ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart için konuşan Erdoğan, "Kartları izleme fırsatım olmadı. Onun da analizini yapacağız. Oyuncuların hatası varsa uyaracağız. Eksik bırakmak takımı zor durumda bırakıyor. İzledikten sonra daha sağlıklı yorum yapabilirim" ifadelerini kullandı.

"Ofansif anlamda daha üretken olmamız gerek"

Oyun felsefeleri hakkında konuşan Erdoğan, "Bizim oyun felsefemizde sürekli pas yapmak, hücum yapmak durumu var. Bunu geçen hafta Başakşehir karşılaşmasında da çok iyi yaptık. Daha iyi yapabiliriz. Onun da çalışmalarına devam edeceğiz. 9 kişi kalınca eksik kalan takım biraz daha fazla efor harcayıp canla başla oynamaya başlıyor. Rakip de 9 kişi kalmanın rahatlığıyla müsaade etmiş olabilir. Bu da önemli bir bakış açısı. Bizim oyun felsefemizde pasa dayanıklı antrenmanlarımız oluyor. Ofansif anlamda daha üretken olmamız kesin" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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