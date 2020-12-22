Ömer Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ömer Erdoğan hayatı ve biyografisi nedir?
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Ömer Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ömer Erdoğan hayatı ve biyografisi nedir?

22.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:56
Ömer Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ömer Erdoğan hayatı ve biyografisi nedir?

Ömer Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ömer Erdoğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖMER ERDOĞAN KİMDİR?

3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'nın Kassel kentinde dünyaya geldi. Doğduğu şehirde Türk arkadaşlarıyla futbol oynamaya başladı. Ömer'i babası 6-7 yaşlarında bir amatör takımda başladı ve o takımda 17 yaşında profesyonel oldu.

18 yaşında ise Hamburg'un Saint Pauli takımına transfer oldu.

Bir süre bu takımda oynadıktan sonra Erzurumspor'a transfer oldu.

KULÜP KARİYERİ

Futbola Almanya'da başladı. Babası altı-yedi yaşlarında bir altyapı takımına gönderdi.

Sürekli idmanlara, maçlara götürdü.

Futbolcu olmasında büyük katkısı vardı.

17 yaşında profesyonel oldu.

18 yaşında Hamburg şehrinin bir takımı olan St. Pauli'ye transfer oldu.

1998-99 sezonunda teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteğiyle Erzurumspor'a transfer oldu. Burada iki sezon görev aldıktan sonra takımdan ayrıldı.

2001-02 sezonunda Diyarbakırspor'a transfer oldu ve iki sezon forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY

2002-03 sezonunda Fatih Terim tarafından büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edildi.

Fatih Terim'in Galatasaray'a kaptanı Bülent Korkmaz ve Barcelona'dan yeni transfer Frank de Boer'i tercih etmesi nedeniyle daha çok yedek kaldı.

İlk yarıda birkaç maçta sonradan oyuna girdi.

İkinci yarıda Galatasaray takımında gençleştirme operasyonu olunca bazı futbolcular kadro dışı kaldı ve Ömer düzenli olarak forma şansı buldu. Fakat Galatasaray'da Terim'in istifası ile göreve gelen teknik direktörlüğe Hagi, eski futbolcuları affetti ve Ömer tekrar yedeğe düştü.

Sezon sonunda da takımdan ayrıldı.

MALATYASPOR

Galatasaray'dan Malatyaspor'a transfer oldu ve iki sezon forma giydi.

Malatyaspor'da son maçlarda dört gol atarak dikkat çekti ve birçok kulübün dikkatini çekti.

BURSASPOR

2006-07 sezonu öncesinde Bursaspor'a transfer oldu.

Oyunuyla herkesin takdirini kazanan başarılı oyuncu, Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükseldi,

A millî takıma seçildi.

13.05.2013 tarihinde Bursa'da oynanan Bursaspor-Eskişehirspor maçı ile aktif futbol yaşantısına son vererek futbolu Bursaspor'da bıraktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İlk kez 30 Nisan 2003 tarihinde Türkiye A2 ile Almanya'ya karşı giydiği maçta millî oldu.

Türkiye A takıma ilk kez 27 Ağustos 2010 tarihinde aday kadroya çağrıldı.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Ömer Erdoğan futbolculuğu bırakmasının ardından 2013 yılında antrenör oldu ve Ertuğrul Sağlam'ın Eskişehirspor'un başına geçmesiyele bu takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

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