Ömer Erdoğan: "İlk yarı sahada neredeyse yoktuk"
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Ömer Erdoğan: "İlk yarı sahada neredeyse yoktuk"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ömer Erdoğan: 'İlk yarı sahada neredeyse yoktuk'

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda ikili mücadelelerin çoğunu rakibin kazandığını, ikinci yarı beraberliği ararken üçüncü golü yediklerini söyledi.

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A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda ikili mücadelelerin çoğunu rakibin kazandığını, ikinci yarı beraberliği ararken üçüncü golü yediklerini söyledi.

Süper Lig'in 33. hafta maçında evinde karşılaştığı Göztepe'ye 3-2 mağlup olan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, "Mağlup olduk üzgünüz. Maçı iki farklı olarak değerlendirirsek, ilk yarı sahada neredeyse yoktuk. İkili mücadelelerin çoğunu rakip kazandı, sonrasında çok bireysel hatalarından rakibe pozisyon verdik, devamında da golleri yedik. 2-0 mağlup olarak soyunma odasına girdik. Oyuncularıma ikinci yarı maçı çevirebilecek, yeteneğe, güce sahip olduğumuzu söyledim. 0-0 gibi başlayalım diye uyardım. İyide başladık, tamamen oyun kontrolü elimize geçti, 2-1'i de bulduk. 2-2'yi ararken Kamara'yı oyuna alıp, hücum hattına bir oyuncu daha ilave etmeyi düşünürken, savunmadan çıkarken kaptırdığımız top sonucunda kenar ortasından yediğimiz gol ile 3-1 oldu. 3-2'yi yakaladık ama fazla zamanımız yoktu. Oyuncularım beraberlik için pozisyon aramaya çalıştı. Derslerimizi çıkaracağız, önümüzde ki Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayıp, buradan iyi bir sonuç alırız" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:33:28. #1.15#
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