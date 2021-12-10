- Ömer Erdoğan : "Haklı bir galibiyet aldık"

İZMİR - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, deplasmanda 2-1 kazandıkları Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Erdoğan, "Bu galibiyeti bizim kötü günümüzde yanımızda olan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan, "Bizim için zorluk derecesi ve önemi yüksek bir maçtı. Muhteşem bir taraftar önünde oynadık. İlk 15-20 dakika coşkulu bir taraftar önünde Altay üzerimize geldi ama takım savunmasını sağlıklı yaptık. Fazla pozisyon vermedik, kalemize gelen ilk şut gol oldu maalesef. Oyuncularımız disiplinden kopmadan önce beraberliği sağladık, sonunda da haklı bir galibiyet aldık. Yeni stadın Altay'a hayırlı olmasını diliyorum, gerçekten çok güzel bir stadyum olmuş. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 2 haftalık yenilgiden sonra oyuncularım demoralize olmuştu. Ancak karakterli bir şekilde mücadele verdiler, inançlarını kaybetmediler. Bu galibiyeti bizim kötü günümüzde yanımızda olan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum" dedi.