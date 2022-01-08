Ömer Erdoğan: Galatasaray maçıyla birlikte ayağa kalkacağız

"Devre arasında transfer kolay olmuyor. 4 ya da 5 oyuncu almayı düşünüyoruz. Resmi imza attığımız bir oyuncu yok ancak prensip anlaşmasına vardığımız isimler var. Onlar da en yakın zamanda aramıza katılınca hem kalitemizi hem rekabeti arttırırlar diye düşünüyorum."

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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